工展會12‧16開鑼 瘋搶一蚊鮑魚福袋

【本報訊】為期24日的工展會將於下周六（16日）在銅鑼灣維多利亞公園舉行。為配合港府「夜繽紛」活動，工展會於聖誕假期期間（23日至31日）將延長開放時間至晚上10時，市民每晚7時後可免費入場。今屆展覽有數百項「一蚊」或一折產品供入場人士搶購，例如限量20套一元發售的鮑魚福袋（價值502元）；以及一元的品牌抗衰老保健品（價值699元）；亦有一公斤泰國米僅索價兩元等。

首設酒精飲品攤位 今屆工展會雲集逾900個戶外攤位，分10大主題。除了掃年貨必不可少的參茸海味湯料區，大會亦在疫後復設的「潮飲‧潮食區」中，首設酒精飲品的攤位，提供紅、白酒及雞尾酒等，供入場人士邊行展覽，邊品嘗美酒佳餚。

有酒商在場內主打無酒精果味香檳，負責人吳承宗介紹，香檳沒經發酵，微酸重甜的味道適合較多一家大小入場的工展會。他相信延長開放時間有助酒品銷情，又指已從西班牙等準備兩個貨櫃的至少4萬支酒來港銷售。另一酒商負責人李笑瑩亦對銷情有信心，惟她提到，近期經濟較差，客人買酒較手緊，即使酒價較平，亦不會多買兩支酒。

大會表示，雖然近期眾多港人逢周末北上消費，但工展會是香港人集體回憶，在「有得食、有酒飲」等元素下，該會有信心能留住市民，又說延長開放時間能方便打工仔放工掃貨，又預計夜間免費入場能助延長場內熱鬧氣氛，不擔心市民等至晚間才入場，很有信心突破過去過百萬人流、逾10億元的生意額。

工展會大部分日子開朝11晚9，入場門券每張8元，小童、長者及殘疾人士可免費進場，而展期最後一天則提早至晚上8時關門。