東呼即應：三色桶 回收不得其法 垃圾胡亂混雜

從宣傳教育着手 東呼即應倡借鑑澳洲 政府對於垃圾分類不得其法，市面的三色回收桶分類收集廢紙、膠樽、鋁罐，惟各類垃圾最終被胡亂堆棄。政府宣傳配套敷衍，令市民垃圾分類意識薄弱，加上當局對回收承辦商監管不力，不少回收物被直送堆填區。反觀外國政府宣傳教育做得好，例如澳洲回收箱亦分3種顏色，但覆蓋範圍仔細，值得港府借鑑。

監管不力 承辦商直送堆填 早前有政黨進行問卷調查，顯示四成市民每天也有用即棄塑膠，但也有超過四成人過去一個月沒使用過回收設施，原因主要是回收後回贈不吸引、回收地點不方便、回收設施不足等。市民回收意識不足，與政府宣傳配套敷衍大有關係；加上當局對回收承辦商監管不力，每每看到有工人隨便將回收桶裏的垃圾，打包直送堆填區。

根據2020年本港傳媒報道，追蹤14個屋苑的回收膠樽，最終有9個樣本原來被當作垃圾送往堆填，最諷刺是當中7個屋苑都曾獲環保署「家居廢物源頭分類計劃」獎項。當局會在明年4月1日實施垃圾徵費，能否減少本港垃圾堆填量成效未知，但更能治本的垃圾分類及回收政策，已推行逾20年，本港固體廢物回收率卻竟是連年下跌。

除了顏色分類，垃圾回收的更大問題，是市民仍然不太清楚究竟甚麼是「可回收」、甚麼是「不可回收」，各種垃圾胡亂堆棄。而本港逾九成紙料和塑膠回收物料，都會出口至內地，但內地當局現已收緊進口回收物料的要求，包括禁止進口未經分揀的廢紙和生活來源廢塑料、回收物料中的雜質不能超過0.5%，所以港人必須先加強廢紙和廢膠的源頭分類，做好乾淨回收，才能符合相關標準。

新款垃圾桶口小 命中率低 港府明年4月開始實施垃圾徵費，又表示會在明年內，將智能廚餘回收桶服務擴展至所有公共屋邨，但現實是市民連最基本的「三色分類」也有待提升，最湊手的廢紙鋁罐也往往懶得回收，更遑論比較多工夫的廚餘。此外，近日本港街頭亦出現新款垃圾桶，顏色與舊款相同，高度亦相若，但圓頂設計據說可防止堆放垃圾。問題是與舊款相比，垃圾桶口明顯較小，應是防止棄置大件垃圾，卻難保有人準繩度不佳，隨時被罰3,000元。

參考外國經驗，澳洲的回收箱雖然也是分3種顏色，但覆蓋範圍非常仔細，例如代表可回收垃圾的黃色箱，便規定容器必須用洗碗機洗過，又或者刮走殘留食物；而紙箱則要壓扁，報紙和紙板也必須分開。當地民眾適應毫無問題，就是因為宣傳教育做得好。

本地明年4月起，實施垃圾徵費。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇