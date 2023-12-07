加快政府服務數字轉型 來年度預算開支21.3億

【本報訊】根據政府資訊科技總監辦公室向立法會資訊科技及廣播事務委員會提交的文件顯示，新行政工作電腦系統的2024至25年度預算開支為21.3億元，獲得委員會支持後將會提交工務小組委員會討論，以及徵求財務委員會通過有關撥款。

冀半年內全面電子化 當局提及在2024至25年度所需的整體撥款預算為21.3億元，較2023至24年度的18.5億元撥款增加2.8億元，即15.1%。當局指建議的整體撥款年度預算讓政府透過資訊科技項目加快推動政府服務數字轉型、推出更多便民利商的數字服務、提升公共服務水平和運作效率，以及加強系統保安，助力數字政府及數字經濟建設。

整體撥款項下建議的新項目大致可分為4大類別，包括數字政府服務、提升政府運作效率、系統技術更新、資訊科技保安。在數字政府方面，目標加快建設數字政府，包括在2024年年中或之前將政府服務全面電子化；從2024年起至2025年兩年內推出數字政府及智慧城市「百項方案」；以及在2025年或之前全面採用「智方便」提供一站式數字服務，實現政府服務「一網通辦」。

建議的新項目包括開發或改善電子政府服務以採用「智方便」；在香園圍邊境管制站及高鐵西九龍管制站增設e-道及相關的外圍設備等。