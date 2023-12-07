6人涉私了「咬耳男」 3被告認罪

【本報訊】無業男子陳真於2019年11月在太古城中心外持刀傷人、並咬甩前區議員趙家賢耳朵。陳在施襲後疑遭人圍毆「私了」，被打致受傷倒地。懷疑與「私了」事件有關的6名男子被控參與暴動。案件昨在區院審理。3人認罪，押後至12月22日處理求情；3人不認罪，案件正式開審，預計需時15日。

3名認罪的被告分別是張潤鋒（25歲，咖啡師）、容志強（32歲，侍應）及鄭朗穎（25歲，文員 ）。3人昨承認暴動及有意圖而傷人罪，容另承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。張原被控抗拒警務人員罪，控方決定不予起訴。候懲期間，張續准保釋，其餘兩人還押。

據3名認罪被告同意案情指，2019年11月3日晚，示威者因應網上號召，在太古城中心集結。至晚上7時許，陳真在太古城中心西出口咬傷趙家賢，兩人分開後，逾10人圍毆陳。3名被告分別向陳投擲垃圾桶、用涉案的金屬伸縮棍打陳的頭，又用腳踢他。

事主須入ICU留院7日 案情續指，期間陳曾負傷站起，打算逃跑，惟人群隨即包圍陳，容再用伸縮棍施襲，張用手打陳，鄭將交通錐掟向陳。3名被告當場被捕。事後陳身體多處受傷，包括右手掌裂傷、左眼眶腫脹及有一條肋骨骨折，他亦有嘔吐、四肢抽搐和失去知覺，須送入深切治療部治理及留院7天。

案中其餘3人則否認暴動及有意圖而傷人罪，他們是高縫（61歲，文員）、徐俊傑（20歲，學生）及鍾志宏（36歲，無業）。控方指，案發時3人有份襲擊陳。案件編號：DCCC 329/2022