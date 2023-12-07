理大外圍暴動 6人分囚43至51月

【本報訊】2019年反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起「圍魏救趙」行動，在理大附近地區示威，最終有213人被捕。其中15人同被控暴動罪，當中9人於早前已認罪，餘下6人不認罪。經審訊後均被裁定罪成，昨被判入獄43至51個月不等。

6名否認控罪的被告依次是葉偉成、翁耀揚、尹亦慷、溫燿輝、黃俊輝、及姚梓駿（22至30歲），他們被控於11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界參與暴動。其中尹亦慷曾任職西貢區議員助理，溫燿輝是香港棍網球協會的精英運動員。溫燿輝及黃俊輝判入獄43個月，翁耀揚及尹亦慷入獄45個月，葉偉成入獄48個月，姚梓駿入獄51個月。

官指被政治黑手推向前線 法官判刑指，這場暴動最可悲，亦是最可怕之處，是在於一群群有善良品格，但卻一腔熱誠和不知就裏地被政治黑手推向前線的年輕人。他們可能自我感覺良好，去進行暴力行為，盡情地破壞，但最後卻要獨自面對那沉痛的法律後果。

控方案情指，當日示威者在案發地點集結，他們用雨傘築起傘陣與執法人員對峙，又向執法人員投擲雜物及至少251枚汽油彈。大部分示威者衣衫全黑、戴護目鏡和頭盔等。執法人員發射催淚彈驅趕，之後再推進展開圍捕。眾被告當場被捕。其中葉偉成被搜出9支生理鹽水、翁耀揚被搜出口罩、姚梓駿被搜出一把剪刀、一包麵粉、一包沙糖、一卷保鮮紙、多隻手套、一對手袖及一個泳鏡。案件編號：DCCC 843/2020