中大科研大樓造價過高 自行招標恐一鑊泡

工程涉款33億 議員質疑管理能力 自2019年社會運動後，中文大學被謔稱為「暴大」，其管理層的表現亦受質疑。立法會工務小組昨審議一項工程項目，在大埔第39區興建一座環保教學科研綜合大樓，以用作中文大學的教學設施，涉款33.325億元。部分議員指造價高昂，有議員更質疑中大的管理能力，擔心公帑未能用得其所，中大自行招標會搞到「一鑊泡」。工務小組最後通過有關申請，將於明年1月或之後，提交財務委員會討論。

建築、測量、都市規劃及園景界議員謝偉銓，指3年前做顧問研究時，項目造價是28億元，現時則漲至33億元，短短時間就增加了20%，又留意到屋宇裝備工程價格較一般項目要高，家具設備亦花費不菲。他指過去幾年中大的表現，不禁令人懷疑其管理能力，憂慮由中大自行招標，如何令人安心不會搞到「一鑊泡」，畢竟連小小的物業管理都搞到「亂龍」，更遑論過去3、4年，中大校內設施是用作教學還是另有用途，管理層都好像懵然不知。

議員陳紹雄亦指項目涉及實驗設施，工程較複雜造價亦較高，但考慮到本地建築從業員的施工能力，以及成本上漲等一連串問題，預料往後的工程只會一個比一個貴，十分擔心日後的項目造價會邁向天價，冀當局能壓抑工程造價。

建築署總技術總監指大樓已減少實驗室數目，造價是合理水平，與立法會早前批准撥款的同類型工程比較，包括中大綜合科研大樓及科大新科研大樓2期，兩座建築物的單位價格是3.3萬元及3.2萬元一平方米，而中大的科研綜合大樓則約2.8萬元。

當局設兩層監察機制 當局回應指有關項目管理方面將有兩層監察機制，以確保公帑用得其所，大學需將招標文件詳情，交予建築署和教資會審批，以確保預算能符合經濟原則，若合約日後出現金錢糾紛，大學需諮詢當局，確保政府利益不會受損；工程完結後大學亦需邀請獨立核數師審核工程最後的開支，有關資料需交由政府審批。

當局又強調大學方面亦須嚴格遵守有關採購的政策，並需提交詳細的工程項目予建築署審批，大學本身亦有一套嚴謹的制度，按工程標價向招標委員會呈交投標建議書。如有需要，每份由顧問提出的建議書或需呈交相關委員會審批。

與會的中大代表解釋，造價28億元是2018/19年的估算，需隨着通脹而作出調整，目前的造價已反映市場價格。屋宇設備因要設置特殊實驗室，如電子顯微鏡實驗室、大小型動物房，需要相應的機電設施如抽風、濕度和氣壓控制等，以符合動物權益的要求。至於家具要花5億元，除電腦系統和課室，講堂的影音設備，還有實驗室專用設備，如大量的防酸實驗枱、生物化學安全櫃、化學排煙櫃，緊急洗眼器等。另外的研究設備，如機械人手術的微創設備、電子顯微鏡和動物房的獨立通風籠架，及相關的消毒設備，家具價格佔總建築成本15%左右，價錢跟其他實驗室大樓相若。