醫健：老有所醫：骨質疏鬆症

骨質疏鬆症是一種影響全身骨骼、代謝性骨骼系統疾病。其病理特徵包括骨量降低、骨微細結構破壞、骨變脆而容易引致骨折。骨質疏鬆與年齡、性別、種族等因素密切相關，停經後婦女尤其常見。

骨質疏鬆症分為原發性和繼發性，原發性骨質疏鬆症並沒有任何成因，有骨質疏鬆家族史者要特別注意；繼發性則是病人患上某些疾病，例如副甲狀腺功能減退、腎衰竭、慢性關節炎等。

骨折是骨質疏鬆症最嚴重的後遺症，很多病人在骨折後才發現自己患上骨質疏鬆症。究其原因，早期骨質疏鬆並沒有任何病徵，到病情嚴重時，病人或會發現身高「縮水」、或者「寒背」。

當較年長骨質疏鬆患者不幸跌倒，常見股骨近端骨折，即大腿骨骨折。很多時候需要手術治療，例如利用金屬鋼片螺絲固定，或人工關節置換。這些患者多為老年人，常合併其他身體疾病，如果臥床太久，就容易引起肺炎、尿道炎、褥瘡等併發症，故此不宜拖延手術太久，文獻顯示手術最好在48小時內進行，可減低患者死亡率和各種併發症。

手術後，患者需要配合康復治療，從而提升活動能力和避免再次受傷。另外，研究顯示股骨骨折患者一年內再次發生骨折可高達20%。所以術後亦需要接受骨質疏鬆藥物治療。

診斷骨質疏鬆需利用雙能量X光骨質密度檢查，檢查並沒有入侵性，不會帶來痛楚，亦不會產生大量輻射而引致副作用，所以在體檢時亦可與醫生商量應否進行檢查。如不幸患上骨質疏鬆症亦不用擔心，謹記以下幾點。

1.均衡飲食：每日攝取足夠鈣質和維他命D

2.做負重運動：例如急步行、踩健身單車等

3.接受藥物治療：請教你的醫生，詳細了解藥物的好處和副作用。

只要積極面對，骨質疏鬆並非不治之症，各位老友記都可以活得健康。

骨科專科醫生吳富源

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