打膠原針染桿菌 涉事診所續營業

【本報訊】本港再出現涉及美容療程的事故，衞生署衞生防護中心前日公布一名24歲女子10月在旺角家樂坊13樓的「GEEL MEDICAL」，接受一名註冊醫生為她注射美容針，聲稱能刺激膠原蛋白增生，其後出現皮疹及膿腫，化驗確定感染膿腫分枝桿菌，衞生防護中心已到有關處所調查及抽樣本化驗，而相關診所昨日仍有營業，職員指昨日沒有客人預約，也有少數客人在衞生署公布事件之後要求退款。

職員：已向衞生署展示療程程序 涉事診所位於旺角，本報記者昨日到場視察，仍見有職員值班。她指只要有註冊醫生駐場，診所都會如常營業。對於衞生署指今次事件可能是感染控制程序出現問題而引起，職員不同意說法，指診所已向署方人員展示療程程序，認為診所的處理手法沒有問題。她又指診所開業約兩年，從未發生類似事件，強調事主出現皮疹及膿腫後再到診所覆診，職員亦一直有跟進她的情況，並已做足所有程序，而診所最近兩周仍有主動聯絡事主，但未獲回覆。至於有否作賠償，她就稱不便透露事主私隱。

皮膚科專科醫生陳厚毅指，打美容針後感染膿腫分枝桿菌的個案並不常見，相信今次是個別事件，市民毋須太擔心。不過他提醒有多項因素都有機會導致感染，例如針劑的物料出廠時已受污染、進行穿刺式治療前未有仔細消毒皮膚，或注射用的儀器受污染等。若市民打美容針後一旦不適，例如皮膚紅腫熱痛，就有機會是發炎，要盡早求醫。初期細菌感染一般不難醫治，只要處方適當藥物，就可以很快治愈；惟若情況嚴重，就可能要注射抗生素，亦有機會留有疤痕，甚至有生命危險。