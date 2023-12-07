浸大研外泌體傳送法 治阿茲海默症

【本報訊】香港浸會大學過往研究發現，中藥鉤藤的生物活性化合物「柯諾辛鹼-B」能有效治療阿茲海默症，惟血管和腦之間的血腦屏障，影響大腦吸收柯諾辛鹼-B。由浸大中醫藥學院領導的研究團隊，近日開發一種利用外泌體將柯諾辛鹼-B傳遞至大腦的新方法，稱有效改善認知和運動能力，並減輕阿茲海默症的症狀。

外泌體是由細胞釋放出來的細胞外囊泡，可以在細胞之間運送分子，而近年研究顯示，外泌體更可成為輸送藥物的載體。為評估外泌體是否阿茲海默症的有效藥物載體，浸大研究團隊操控小鼠的神經元細胞，使其產生更多含有轉接蛋白Fe65的外泌體。

其後，團隊在實驗模型中發現，Fe65能增強外泌體對阿茲海默症典型特徵，即澱粉樣蛋白前體水平較高的神經元細胞的靶向性，以及與這些神經元細胞相互作用的能力。換而言之，經改造的外泌體可用作阿茲海默症的藥物載體。

恢復小鼠25%認知活動能力 為評估柯諾辛鹼-B作為阿茲海默症藥物潛力，團隊將柯諾辛鹼-B載入經改造的外泌體中，再注射至患阿茲海默症的小鼠體內。結果顯示，載有柯諾辛鹼-B的改造外泌體，可提升小鼠自噬活動並穿過血腦屏障，將柯諾辛鹼-B傳遞至大腦，從而令累積的澱粉樣蛋白減少30%。

此外，研究團隊為阿茲海默症小鼠進行各種行為測試，包括旋轉棒測試等，發現注射載有柯諾辛鹼-B的改造外泌體，可恢復小鼠25%認知和活動能力。浸大團隊相信，外泌體有潛力成為一種向大腦輸送藥物、用以治療阿茲海默症的新方法，有望為未來發展出治療阿茲海默症的藥物帶來希望。