百分百擔保貸批6.5萬宗 壞帳75億

【本報訊】為協助受疫情打擊的中小企業解決資金周轉問題，政府在「中小企融資擔保計劃」下推出百分百特別擔保產品，提供特惠低息貸款，早前更把申請期延長至2024年3月底。根據政府提供的數據顯示，計劃自2020年4月至2023年10月底，獲批申請65,049宗，貸款額1,369億元，壞帳個案3,585宗，擔保額為75億元，壞帳率5.49%。

商務及經濟發展局局長丘應樺昨書面回應議員吳傑莊的質詢，除提供上述數據外，又指在2023年4月至10月底，百分百擔保接獲申請4,282宗，獲批3,685宗，處理中的申請330宗，被拒的申請161宗，獲批貸款額126億元。獲批申請的主要受惠行業，當中屬其他（如餐飲及運輸）等佔最多，共1,974宗，貿易、批發及零售業佔1,265宗，工程及建築有313宗，而製造業有133宗。

中小企推廣基金共資助50億元 在協助中小企業發展業務方面，其中「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（BUD專項基金）資助非上市企業發展品牌。截至今年10月底，BUD專項基金批出超過6,700宗申請，涉及超過41億元的資助額，當中約三成半的申請涉及推行發展品牌的項目。

此外，「中小企業市場推廣基金」（市場推廣基金）亦資助中小企業透過參與出口推廣活動，在境外市場拓展其品牌和業務。截至今年10月底，市場推廣基金批出超過290,000宗申請，涉及超過50億元的資助額。

當局又指數碼港亦將推出「數碼轉型支援先導計劃」，資助零售及餐飲業中小企業應用電子支付及其他數碼配套方案，以推動他們實現數碼轉型，提升競爭力。