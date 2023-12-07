科學館擬改建國家發展成就專館

【本報訊】政府計劃改建位於尖東的科學館為介紹國家發展和成就的專館，並擬將科學館重置於沙田文化博物館；而文化博物館的藏品則會轉移到其他博物館進行整合和重置。

政府向立法會提交文件，指今年施政報告提出將設立博物館介紹國家歷史、政治、經濟發展及文化等領域，當局希望專館位於交通便捷的市中心，方便市民、遊客及學生參觀，而專館亦需要較大空間，涵蓋不同內容和配合展現國家宏大發展和成就，因此計劃利用科學館現址，及現正規劃籌建、在科學館及歷史博物館旁的擴建工程作為館址，有助縮短整體籌建時間，如方案獲得支持，康文署會修訂擴建工程前期工程內容和預算，再提交立法會審議。

倡重置於沙田文化博物館 至於現有科學館，當局建議重置於沙田文化博物館現址並進行重建，指可提供更大可用面積，帶來更廣闊發展空間，提供更多設施，而文化博物館的藏品會在其他博物館整合和重置。

當局表示，專館內容將涵蓋國家歷史，包括列強侵華和奮勇抗戰的經歷、國家改革開放等，其他如科學和經濟發展、國家安全、體育成就、科技發展、航天科技等都有介紹，港府將尋求內地博物館支持和合作，舉辦不同主題展覽及商借展品，康文署將於明年起先在歷史博物館設立專廳，介紹相關內容。

當局又表示，位於筲箕灣的海防博物館去年11月重建完成重開後，已增加與抗日戰爭相關的展覽及內容，在檢視博物館未來發展方向後，建議改為「香港抗戰及海防博物館」。議員鄭泳舜表示，把國家發展和成就專館設置在香港歷史博物館旁，可帶來聯乘效應，方便市民及遊客一併參觀兩館。