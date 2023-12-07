打造多元海洋經濟 倡拓展關聯產業

【本報訊】近年政府強調產業多元化，立法會昨通過有關希望政府可以海洋科技創新的產業鏈帶動「海洋強港」建設的動議及修正案。有議員指政府亦要積極拓展航運貿易、郵輪旅遊、生態保育等海洋關聯產業，建設具香港特色的多元海洋經濟，另有議員建議大力發展郵輪旅遊業，並要推動港口智慧化，加快追落後。

提出動議的議員謝偉俊指香港註冊船隻屬世界知名的品牌，註冊程序更可以在24小時內完成，較英國的7日更為快捷，加上香港有品質保證輕易向銀行借貸，他認為本港有法制、船務註冊的優勢，可以成為全球科探船的母港，可以帶來以千億港元計的產業鏈，促請引進重點企業辦公室不要單將焦點放在新田科技城和河套區，可以做好海洋經濟。

同樣支持發展海洋經濟的議員吳永嘉稱，但目前只有香港科技大學提供海洋科技學士學位，雖然本港亦有其他院校設海洋科學工程實驗室，認為政府可以推動其他院校推出學士或副學士等學位完善培訓階梯，同時整合各院校資源。

議員陳健波也指香港面向南中國海，當局應該用創新科技開發豐富的海洋資源，將科研成果孵化轉化，且重點應用在生物醫學及環境應用，他指政府要發展海洋科技，首先要壯大創科人才庫，積極推動和周邊地方合作，進行技術優勢互補，而香港本地也要和國際高端海洋人才合作，有利於香港邁向國際科技發展，又指香港擁有成熟法律體系、完善的高端配套能力，可以作為連接國際的橋樑，大力發展郵輪旅遊業。

港口智慧化需追落後 工程界議員盧偉國也強調本港推動港口智慧化有必要加快追落後，加快推動成立粵港澳跨境協作機制，統籌現有機場港口鐵路大橋的資源整合和利用，並向內地爭取再通關稅收人員和資金流等方面的拆牆鬆綁，全方位便利，跨境人流物流資金流訊息流和服務的流通。

運輸及物流局副局長廖振新指，香港作為國際航運中心為各地提供高增值服務，會透過該局的海運及港口發展專員統籌發展。他又同意謝偉俊的說法指香港的註冊有優勢，而海事處正檢視現行制度，會在今年底公布。