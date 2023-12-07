北都發展燒公帑 促快訂融資方案

棕地作業者遷移需時 進場工作允推遲 財赤逾千億元，外界已質疑政府仍力推北部都會區等大型基建，錢從何來？同時批評政府欠缺全盤規劃。有議員昨在立法會質詢政府會否加快制訂詳細方案，以及盡快制訂財務安排，以至如何確保棕地作業者妥善遷移。政府回覆稱大型項目融資委員會上周已開始首次會議，有關北都餘下主要發展區域如流浮山等規劃方案將於明年陸續出台，當局會在可行情況下推慢棕地的進場工作。

流浮山等規劃明年出台 提出質詢的工程界議員盧偉國指北都的發展橫跨20年，政府會否加快制訂詳細的發展方案、按工程規模擬備工程清單，以及訂立落實工程的次序，並對人力資源預先作出規劃。他又問及政府會否在緊握發展北都主導權的前提下，評估不同融資安排的優劣，以盡快制訂明確的財務安排。

發展局局長甯漢豪指北都內3個新發展區正在施工，包括古洞北及粉嶺北、洪水橋和厦村及元朗南，其餘地區現正規劃，如新田科技城於今年提出發展方案，餘下主要發展區域如流浮山至尖鼻咀一帶等區域發展方案將於明年陸續出台，及後會進行工程設計，屆時經諮詢公眾意見後，會就開支作出估算，強調會考慮各項目的優次、資源及人力供應等。在融資方面，甯漢豪指「大型發展項目融資委員會」及「大型項目融資辦公室」會審視北都及人工島融資方案，評估私人發展商參與政府方案的可行性，透露委員會已於上周召開首次會議。

盧偉國追問北都發展涉及棕地，影響產業眾多，包括工程界的物流等，指政府收地嚴重打擊業界，問及政府除提供補貼外，如何確保業界可以妥善遷移。甯回應指政府除提供補貼，亦希望作個案管理協助受影響的人，又指為讓業界有更多時間部署，政府會在可行情況下推慢進場工作，讓業界和政府都有空間部署。

憂預製組件受程序阻礙 另一議員吳永嘉則指過去曾因政府程序阻礙，令預製組件不能如期到達工地，而北都工程規模大型並且十分趕急，問到當局有沒有措施去加快處理預製組件行政工作，令所有工程可以如期甚至盡早完成。甯指發展局現已有督導委員會負責處理預製組件的安排，而局方亦正與內地商討，期望可以在明年3月底前有配套措施可向大眾交代。

亦有議員問到在發展北都時會否考慮由創科企業自行負責，平整地盤、進行內部設計等安排。甯漢豪重申政府在批出創科用地時會提供更多的彈性，會在規劃地帶盡量拆牆鬆綁，不會排除由創科企業自行負責，平整地盤等。