美孚業主劈價370萬去貨

【本報訊】經濟低迷、樓市去向不明，即使不少二手樓價已較高峰下跌約兩成，不少業主仍然繼續劈價出貨，但求離場。香港置業吳志輝表示，荔枝角美孚新邨6期蘭秀道44號中層A室，實用面積約926方呎，套三房間隔，今年4月底曾以1,250萬元放盤，但放盤近半年、持續減價370萬元，才以880萬元成交，呎價約9,503元，成交價遠低於銀行估價。

細價屋苑跌得更勁

成交價急插的還有一批過去升勢較急的細價屋苑，逆市期間這些樓盤亦跌得更勁，祥益地產袁思賢表示，屯門時代廣場B座低層7室，實用面積約408方呎，兩房間隔，原業主近日無奈擴大議價幅度，累積減價25萬元，才獲區內客以405萬元購入，呎價約9,926元。據了解，原業主於2010年以約196萬元購入，帳面獲利約209萬元。