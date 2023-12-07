第3季信用卡結欠 增近16%

【本報訊】信貸資料服務機構環聯發布最新的《2023年第3季信貸行業分析報告》顯示，在今年第3季所有風險級別的消費者的平均信用卡額度使用率，均較去年同季有所上升，帶動信用卡結欠大幅增長。同時，香港新獲信貸消費者數量按年升32%，幅度為新冠疫情以來最高，顯示消費者信貸活動增長趨勢強勁。

儘管新增信用卡宗數按年下跌12.2%，今年第二季新增信用卡的平均信用額，較去年第二季高出10.1%，反映金融機構更願意以信用額度滿足不斷提升的消費需求。現有的信用卡戶口亦反映消費者開支增長，今年第3季應繳結欠按年增加15.9%，人均結欠則按年增加14%，而現有信用卡的總信用額亦較去年同期增加2.7%。

Z世代成信貸增長動力 新進入信貸市場的年輕消費者為近期信貸增長的動力。環聯的數據顯示，Z世代消費者的新增信貸帳戶佔比，從去年第二季的14.7%，增加至今年第二季度的17.4%。據過往4年紀錄，Z世代於第4季的新增信用卡宗數佔比為全年最高。金融機構可因應Z世代消費者的需求，提供獨特的個人化優惠以及無縫的客戶體驗，進一步推動信貸業務發展。

此外，今年第二季，無抵押私人貸款新增宗數按年減少6.8%，但新增帳戶的平均結欠卻較去年同期增加10.6%。這些信貸額度較高的貸款，使今年第3季的應繳款項結欠增加5%，而同季人均結欠則增加4.8%。