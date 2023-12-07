政府無能 生活變貧 中產悲憤

交稅交大份 派糖吃悶棍 股樓跌得甘 中產一族本是社會經濟最有力推手，但疫情3年後，本港中產人數卻極速萎縮，除移民外流超過20萬人外，留守本港的又因為股市狂跌、樓價插水而資產大縮水。政府統計處的數據亦顯示，月入4萬至4.5萬元的打工仔及月入3萬至3.5萬元的家庭住戶較去年同期少了逾4,000人及2,200戶，估計不少徘徊中產邊緣的人士亦經濟變差。議員批評政府漠視中產困境：「中產交稅多、福利少」，很多人已「餐搵餐食餐餐清」，要求當局認真考慮成立中產事務委員會，推出針對性措施。

統計處按住戶每月入息劃分的資料顯示，今年第3季，月入3萬至3.5萬元的家庭住戶共有18.33萬戶，較去年同期的18.55萬戶，少2,200戶。而去年首季月入4萬至4.5萬元的打工人數還有12.37萬人，今年同期已下降11.96萬人。雖然部分人士或因薪酬上升而改變現況，但以今年股市插水、樓市劈價不停的慘況，中產有樓一族及有股一族恐怕都難逃「大閘蟹」命運。

利息高物價貴 住屋開支佔4成 議員李鎮強昨在立法會大會提出口頭質詢，要求當局加強支援中產人士，財經事務及庫務局局長許正宇表示，考慮增加新免稅額或扣稅項目時，必須要審視有關建議對公共財政帶來的影響，及是否違反稅制簡單以及公平的原則，完全沒回應如何紓解中產困苦。

李斥責官員沒有正面答覆問題，譏諷官員回覆太「行貨」，他談到不少中產成為樓市犧牲品，如剛夠能力購買私樓時，便被剔除公屋及其他公共房屋的福利，好不容易上車後，又遇上利息高、物價貴的衝擊，而中產家庭住屋佔開支的四成，對比公屋的只有12%，明顯中產家庭困難得多，以致很多中產都是「餐搵餐食餐餐清」。他質疑當局會否認真考慮成立中產事務委員會，了解何為中產夾心，幫中產紓困。

許正宇回應指，當局即使沒有中產委員會，也會務實應對問題。參考不同地方對中產階層的看法，中產主要是對生活成本的擔心、工作的未來前景、房屋問題以及負債問題，死撐施政報告已有交代，毋須流於形式。

中產變無產 議員怒轟政府唔郁 議員梁美芬批評政府「郁都唔郁」，直言60歲以上人士兩元全港搭車已是不少退休中產獲得的唯一好處，直言不少市民退休後就中產變無產，醫療保險只要索賠一次就沒有，詢問當局在醫療保險方面有無政策輔助。議員張宇人則認為當局應資助中產家庭子女，就讀私立或國際小學，幫助中產子女選擇自己想讀的學校，接受更好教育。