水管老化頻肇禍 已成城市大隱患

香港自詡全球有數的安全城市，但城市炸彈無處不在。昨日清晨時分，黃大仙東頭村道一處地底鹹水管突然爆裂，導致行車線出現地陷，一輛雙層城巴駛經現場時「中招」，右邊中軸及後軸輪胎被卡在下陷路面，動彈不得。隨着地底水管愈來愈老化，當局只知「頭痛醫頭式」維修水管，恐怕與市民期望存在極大落差。

受水管爆裂影響，東頭村道部分行車線需要封閉，影響多條巴士線和駕駛者。同類事件不勝枚舉，路政署數字顯示，去年接獲17宗路陷報告，今年首8個月已暴升至29宗。值得注意的是，路陷原因為供水管爆裂或滲漏，以及排水管損壞的個案，去年有10宗，但單是今年7月至今已有最少12宗。

事實擺在眼前，本港水管嚴重老化，直接影響交通和行車安全。今次「中招」巴士僅輕微被卡着，不至於有人受傷，可謂不幸中之大幸，但誰能保證每次都這麼好彩？一旦路陷大而深，人車掉下「黑洞」便不堪設想，車毀人亡絕非危言聳聽。僅今年7月，葵涌大白田街及安捷街交界地底水管爆裂，路面便出現約5米乘5米的大洞，絕對不是「講玩」。

更不必說，爆水管除了有機會導致路陷，更會影響食水或鹹水供應。爆鹹水喉致沒有廁所水，相信全港所有家庭都試過，有時候甚至一個月碰上好幾次，非常不便。但對比起爆食水管，沒有鹹水沖廁只是「小兒科」。今年3月，北葵涌十多個屋邨、屋苑因梨樹路有食水管爆裂，需要緊急維修，區內停水長達10小時，30萬名市民受影響。不少街坊都要扶老攜幼上街輪水，即使水務署加派水車，但煮食、洗澡、飲用食水均極為艱辛，想一想也知是「非人生活」。此外，2014年沙田圍多個屋苑食水曾出現瀝青微粒，水務署調查後發現與該區的爆水管和水掣維修工程有關，恢復供水後水管壓力驟增，加上水管老化，導致喉管內瀝青保護層剝落流入食水。水管老化茲事體大，污染食水，危害健康，彰彰明甚。

當然，港府不是不知問題的嚴重性，自2000年起，水務署推出供水網絡管理計劃，涉及四個階段更換和修復長約3,000公里的老化水管。為期15年的計劃已於2015年完成，總開支約為236億元，但事實證明成效不彰。水務署惟有在近年再推出「風險為本水管資產管理策略」，評估個別水管風險並持續更新及維修。但正如議員指出，現時停水或路陷數字只是冰山一角，根本不足以反映市民真實感受，事實是各區居民均確切感到隔三差五爆水管之苦，長痛不如短痛，與其小修小補，不如果斷封閉或停水一星期全部換好，徹底解決問題。

香港是高度發展城市，就像其他國家的城市一樣，水管老化已成了必然面對和必須解決之事。隨着城市智慧化大行其道，水務署是否也可與時並進，做好預防智能監察？與此同時，重新規劃水管銜接，預設第二、第三管道輸水準備，同樣重要。