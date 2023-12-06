笑看天下：中美局勢難互利雙贏

中共二十大報告提到要維護海洋權益，堅定捍衞國家主權、安全、發展利益；軍隊要堅持機械化信息化智能化融合發展，加快軍事理論現代化、軍隊組織形態現代化、軍事人員現代化、武器裝備現代化，提高捍衞國家主權、安全、發展利益戰略能力。老朽深感所言甚是，着眼長遠，才能捍衞海權。

呢，近期南海主權爭議升溫，中國海警喺東海、南海頻密出動。上月初，中國出動海警船，驅逐進入釣魚島海域嘅多艘日本民間船隻和官方巡視船；11月28日，日本再有「隆祥丸」號船隻喺數艘巡視船護航下，進入釣魚島領海，遭中國海警艦艇警告驅離。此外，南海掀惡浪，除咗菲律賓頻頻就仁愛礁「坐灘」廢艦補給建築維護材料一事搞搞震，又宣稱要喺南海中業島建立海岸警衞隊嘅站點，以加強監控中國船隻云云。

菲律賓之所以如此膽生毛，就係美國喺背後撐腰。日前，中國指控美國一艘瀕海戰鬥艦非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，解放軍全程跟蹤監視警戒。這是美國過去一個月嘅第3場南海航行自由活動，第7艦隊回應時宣稱每天都在該海域活動，展示致力於維護一個自由及開放嘅印太地區。

事實上，正如中方強調，美國明明係南海域外國家，卻為一己私利，執意插手挑釁，喺南海搞小動作，結果係一次又一次推高地區緊張局勢；並指仁愛礁不是美國軍艦嘅「後花園」，不是外國軍艦想來就來、想走就走嘅地方，無論誰來這裏踩線，解放軍絕不會置之不理。

美國到處拱火，俄烏戰事、中東戰火已經應接不暇，又再高姿態喺南海搗亂，不誠無物，中美局勢根本冇可能緩和，更何況要「互利雙贏」！