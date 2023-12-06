撥亂反正：國安走犯 明知故犯

涉及黎智英國安案的前香港眾志領導周庭，日前高調宣布「流亡」加拿大。除了公然踐踏法治，離棄一眾在香港獄中及同樣保釋候審的手足，周庭還接受多家外國傳媒訪問，大爆香港國安人員要求她到內地考察及撰寫悔過書表忠，之後才肯發還護照讓她離港赴加升學，令特區政府及相關執法部門人員尷尬不已。

其實這不是首次有重量級的國安疑犯成功逃離香港，之前有前民主黨立法會議員許智峯。當年他串通丹麥的反華政客，訛稱到當地作公務訪問，實則舉家避難着草，最終輾轉落戶澳洲，並不時在網上發文唱衰香港。但當時批准他離境的乃法官大人，今次走犯則為行政及執法部門犯錯。再者，「瘋鴿」許智峯的級數，與外號「民主女神」的周庭差了幾班，相關人員理應格外留神，但最後仍然失守，是否應有人問責呢？

此外，特區政府近年在中小學大搞愛國主義教育，耗用大量公帑舉辦愛國交流團、考察團，冀能改變香港年輕人的反中亂港思想。當中周庭曾被迫造訪的改革開放成就展覽館、騰訊總部等，都是指定考察熱點。但今次事件證明，對於一些已被深度洗腦的黑暴青年，不可能單靠走馬看花的一天團「重置」思維，部分人甚至經過判刑坐牢亦難有悔意。當局有需要認真檢討，嚴加篩選，勿再為那些已無藥可救的反中亂港分子嘥心機、嘥公帑。

也有人揣測，當局是否故意將周庭放生、放逐。有別於已聞到棺材香的漢奸黎及旗下的一眾蝦兵蟹將，周庭年紀輕，形象好，國際知名度高，一旦被判監十年八載，隨時會被西方捧成港版昂山淑姬，出獄時又會引起一番哄動。讓其流亡海外充當反華鍵盤戰士，殺傷力反而較小，除笨有精。