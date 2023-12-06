橫眉冷看：解放軍亦具繡花精神

近期美國與日本鬧出爭端，上月29日，美軍駐日本橫田一架「魚鷹」運輸機作例行演練，期間在鹿兒島縣屋久島近海不幸墜毀，事件造成最少5名機員死亡。美軍「魚鷹」機意外頻生，嚴重威脅周遭居民的安全，日方要求暫停讓「魚鷹」飛行，但是美軍對此置若罔聞，因而在兩國間，釀成了一場外交小風波。

這場小風波發展下去，相信也不會變成大風波，因為日本在老美面前，永遠是小弟，大哥一口啐在臉上，他也只能唾面自乾，所謂「一個願打，一個願捱」，可也怨不得誰。不過，筆者要敬告小日本，引得老美進來，就要做好心理準備，美軍演習發生意外是尋常事，同類事件恐怕還會陸續有來。

本欄在11月22日的文章中，就曾以解放軍跟美國和台灣的軍隊作比較，該文的結論說，人民子弟兵不像美、台軍隊，「舉行軍事演習，就猶如在玩死亡遊戲」。沒料到話音剛落，7天之後，駐橫田美軍又發生了一宗嚴重意外。

解放軍已經有40年沒打仗，很多人擔心這支部隊，會否變得中看不中用？現實的情況如何，一天未經實戰，一天也是不得而知，但筆者嘗試從其他渠道窺看，則仍然會對解放軍投下信心一票。其中一個重要指標，就是看解放軍演習時，發生意外的比率。近年中國大陸的軍隊演練頻繁，有時候一天之內，可以派出過百架戰機環繞台島飛行，但期間出意外的機會很少，不像美、台空軍，隔三差五就會出現墜機事件。

近年中國內地企業的成功，據說是得力於「繡花」精神，意思是指各個工序細節，都力求盡善盡美。我相信這種精神，早已體現在解放軍的日常演練當中。