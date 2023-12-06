筆下風雲：澤連斯基就快玩完

美國著名記者、普立茲獎得主赫什又再爆料，指俄羅斯總參謀長格拉西莫夫與烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內，已秘密啟動和談，澤連斯基完全被繞過。更蹊蹺的是，烏克蘭此時竟有民調顯示，八成二受訪者支持扎盧日內，大幅拋離澤連斯基的一成支持度，基輔市長甚至高調指摘澤連斯基「犯了錯」，「一切都取決於威權主義」。種種迹象表示，澤連斯基拒絕明年舉行大選是有原因的，除了國家正處於戰爭狀態，無法連任恐怕才是最大問題。

德媒早前已經引述消息，指美德兩國政府透過提供僅夠應付前線戰事的武器，讓澤連斯基「知難而退」，明白無法取勝而轉向跟俄羅斯和談。現在又爆料烏國軍頭秘密與俄方談判，空穴來風，未必無因。如果沒有以巴戰爭，俄烏戰爭或許還可以延續多一陣子，但以色列有事即是美國有事，美國向烏國提供的武器本來已經見底，連集束彈等倉底貨也派上用場，現在主力要向以色列提供軍火，根本無暇再兼顧烏克蘭。何況烏國所謂的「大反攻」一直沒有成績，美國及歐洲早已不耐煩，長貧難顧，試問不和談還怎麼收場？

現在國際社會最想找到體面的下台階，好讓各方面都能退場，一旦澤連斯基不聽話從中作梗，恐怕只能加速被拋棄。當然，澤連斯基政府一直貪腐，其家族及親信從戰爭中撈了多少油水，美國必然掌握，要是公開，後果非同小可，想過度過，戲子總統不屈服恐怕亦不可能。

說到底，美國除了是全球第一軍事強國，更擁有最強大的輿論主導權，它要將一個人捧成英雄，固然不費吹灰之力；將之打成狗熊又改捧第二個，同樣輕而易舉。俄烏戰爭明年初很大機會結束，並非澤連斯基所改變得了。