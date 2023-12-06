強詞有理：老美哭窮

美國商務部長雷蒙多最近在一個公開場合「哭窮」，聲稱其部門在執行晶片等出口管制方面僅有二億美元的預算，「只是幾架戰鬥機的費用」，需要國會提供更多資金，防止中國在AI和先進半導體領域趕上美國。她更明確指出，中國是美國遇到過的最大威脅，而非朋友。

就是這個雷蒙多，幾個月前興致勃勃訪問中國，本想撈點好處，例如要求中國購買更多農產品或者美債，沒想到華為突然推出新一代旗艦手機，堂堂美國商務部長儼然成為「代言人」，頓覺面目無光，乘興而來，敗興而返。回去後閉門深思，雷蒙多終於得出這樣的結論：圍堵中國的經費不夠，需要更多資金才能有效防止中國取得技術突破。

只能說，老美的思維方式實在奇特，至今依然認為金錢萬能，有錢就可以阻止中國發展。實際上，中國正是在美西方全面封鎖圍堵之下逐漸壯大起來，許多東西都是從無到有、從弱到強，包括兩彈一星、航天技術、人工智能、數字經濟、高鐵、電動汽車、深海探測等等，部分領域更已領先全球，豈是美國所能阻止。早前澳洲智庫一份報告指出，中國在約80%關鍵領域的先進科技研究中領先，顯然不是無的放矢。雷蒙多要求國會提供更多資金，不知有何用途？莫非用來收買或彌補美國企業，要求徹底退出中國市場？美國企業退出中國市場，到底誰會受損？

雷蒙多被視為拜登政府中相對理性的一位，在對華政策方面尚且如此歇斯底里，其他政客更是可想而知。所以說，不管之前兩國元首峰會取得甚麼進展，美方做出甚麼承諾，統統都是浮雲。峰會過後，兩國不但沒有任何重大合作或突破，反而在各個領域出現更多分歧和爭議。老美口口聲聲不尋求打壓遏制中國發展，不尋求脫鈎斷鏈，其實所有一切都是朝着打壓遏制、脫鈎斷鏈的目標而來。

雷蒙多倒是說了一句老實話，中國是美國遇到過的最大威脅，而非朋友。這說明甚麼？說明中國愈來愈強大，令老美愈來愈焦慮。但焦慮也沒用，中國正按照既定方向逐步前進，不會因為外力干擾而卻步，更不會因為美國技術封鎖而停止發展。雷蒙多以為爭取更多經費就能有效圍堵中國，未免太天真。再說，美國本已債台高築，還要應付俄烏及以巴兩場戰爭，可謂左支右絀，哪有多餘經費圍堵中國？