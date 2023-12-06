兩外籍女巴黎抵港 體內藏228粒可卡因

【本報訊】香港海關機場科人員周日在赤鱲角香港國際機場，替兩名從法國巴黎抵港的58及41歲外籍女子清關，發現二人僅攜帶小量個人物品，提供的酒店預訂資料亦與逗留日數不同，懷疑她們體內藏有毒品。因此，關員帶二人到醫院檢查，確認其體內藏有異物，遂拘捕她們。

仍未全部排出 今日提堂 截至昨日下午1時，二人已從體內排出228粒、共重約1.8公斤懷疑可卡因，市值約200萬元。經醫生檢查後，相信二人體內仍有毒品，相信毒品總數會比現時公布的為多，她們繼續在醫院接受醫學觀察。二人亦已各被控一項販運危險藥物罪，案件今日到西九龍裁判法院提堂。

海關表示，今次案件較特別之處，是兩名被捕旅客由歐洲國家抵港，是同類案件中較罕見。連同今次案件在內，海關於今年2月本港全面恢復通關以來，已搗破74宗航空旅客販毒案，並拘捕99人，檢獲約232公斤毒品，市值約2.2億元，當中25人涉及人體藏毒。而在過去一個月，海關於機場拘捕11名利用人體販毒的空運旅客，佔整體利用人體藏毒案的四成四，檢獲超過10公斤毒品，市值約1,200萬元。