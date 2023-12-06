愉園欠薪前班主判社服 足球俱樂部罰款14.7萬

陳志實

【本報訊】前本地港超聯足球隊愉園有職業球員一度疑被拖欠薪金，愉園前班主陳志實和其出任董事的愉園足球俱樂部有限公司被控共48項傳票罪。兩被告早前承認當中的30項控罪，涉款約135.7萬元，押後至昨在觀塘裁判法院判刑。裁判官接納犯案期間，愉園確有財政困難，沒證據顯示陳志實犯案是為謀私利、中飽私囊，考慮到陳有悔意，過往對球壇有貢獻，判陳志實履行240小時社會服務令。另判愉園足球俱樂部罰款14.7萬元。

52歲被告陳志實及愉園足球俱樂部有限公司原各被控24項傳票罪，早前各自承認其中15項控罪，包括「沒有在到期日內支付工資」及「沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項」等罪，餘下控罪則獲控方撤銷。控罪涉及的事主包括球隊時任經理、時任行政助理、時任配備員共3人及7名球員。

多名曾欠薪球員寫求情信 庭上透露，愉園主席、足總會長貝鈞奇及多名一度被拖欠薪金的球員，也有為陳志實寫求情信。辯方指，陳志實犯案是因為愉園曾因「打假波」事件而被判降班，面臨解散，遂出資協助。辯方大狀指，這些年來陳已注資約1,000萬元，形容其行為類近社會公益。就着愉園足球俱樂部有限公司方面，辯方說，公司基本上沒有收入，可以說是沒有資產，亦有員工申請將公司清盤。案件編號：KTS 24438-49、24452-75、24478-89