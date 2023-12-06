天然乳品前主席夥2人 串騙聯交所 囚57至93月

收購牧場瞞利益關係 重審罪成 前上市公司主席等3人在一項涉及5億新西蘭元的新西蘭牧場收購中，隱瞞利益關係及訛稱牧場毛利，串謀詐騙香港聯合交易所及該上市公司。3人於2011年被廉政公署落案起訴，經審訊後均被裁定罪成，惟高等法院之後裁定被告上訴得直，須發還重審。案件今年7月再審，其中一名被告聘用壹傳媒黎智英擬聘用的英國御用大律師Timothy Wynn Owen為他辯護。案件早前審結，3名被告再被高院陪審團裁定罪名成立，昨被判囚4年9個月至7年9個月。

3名被告包括56歲被告陳克恩，是天然乳品（新西蘭）控股有限公司（天然乳品）前執行董事兼聯席主席；61歲被告Hao May，前稱王玫，是UBNZ Trustee Limited （UBTL）東主兼營運者；52歲天然乳品前副總裁Yee Wenjye。其中陳聘用了Tim Owen為他辯護。陳克恩及Hao May早前被陪審團裁定4項串謀詐騙罪名成立，Yee Wenjye則被裁定兩項串謀詐騙罪名成立。

勾當對市民股市有重大影響 法官判刑時表示，陳及Hao是有關詐騙勾當的主腦及策動者，而該勾當對市民大眾及股票市場有重大影響。Yee在案件中雖擔當比陳及Hao輕的角色，惟他卻積極參與有關非法勾當。陳及Hao分別被判囚7年3個月及7年9個月；二人均被禁止擔任公司董事6年9個月。Yee Wenjye則被判囚4年9個月。

3名被告分別於2011年底及2012年初被廉署落案起訴，原審時在高等法院原訟法庭被陪審團裁定罪名成立，於2016年6月分別被判入獄5年至8年3個月不等。3人其後提出上訴，獲法庭撤銷定罪及命令重審案件。2021年6月案件重審期間，法庭命令解散陪審團，其後安排於本年7月再重審案件。案件編號：HCCC 309/2019

Hao May入獄7年9個月。