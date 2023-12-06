貨Van撼私家車再剷路撞途人

【本報訊】元朗一輛客貨車，昨午5時許駛至日新街3號對開時，突然失控撞向一輛私家車，繼而剷上行人路，最後撞向一間店舖始告停下。期間，一名姓黃（59歲）男途人疑走避不及被撞倒地上。救護員接報到場，證實黃男手部骨折，幸仍然清醒，經包紮後送博愛醫院治理。

元朗公路3車串燒釀兩傷 執法人員封鎖現場，經調查後，以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，拘捕姓葉（59歲）客貨車司機，他已被扣留調查。現場消息指，客貨車由青山公路元朗段左轉入日新街，停於路旁預備上落貨時，有人疑誤把油門當腳掣，撞向前面私家車後衝上行人路，再撞倒男途人及店舖。

另外，昨午近4時，一輛空載新界的士，沿元朗公路往上水方向駛至近福亨村路時，疑因爆胎關係，姓何（60歲）女司機將車輛停在路肩擬換胎，一輛拖車熱心司機停車協助。詎料，一輛駛至的中型貨車懷疑收掣不及，猛撼的士車尾，並將其推前撞向拖車車尾，釀成3車串燒意外。的士女司機被撞埋路肩受傷一度昏迷，拖車姓林（57歲）男司機同告受傷，其後二人由救護車送屯門醫院救治。

的士毀爛不堪，車尾遭劏開變形，貨車左邊車頭也損毀。現場遺下一攤血漬，報紙及雜物散落地上。事後，持雙程證的姓李（46歲）貨車司機，涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。