調查：4成市民不願自備餐具

管制即棄膠餐具明年4月實施 首階段管制即棄塑膠餐具明年4月實施，有環保機構調查發現，有近40%受訪者不願意自備餐具或容器，45%不願意租借餐具，當中逾30%人因「衞生考慮」感抗拒。調查又指，若政府推行租借餐具，32%市民支持以「按金制」形式收取租金、21%贊成政府應該主導整個計劃及全數承擔相關費用。調查機構認為，政府要有完備政策推動自備餐具，同時推出衞生方便的租借餐具系統。

綠領行動今年10月底至11月下旬，以網上及實體問卷方式，訪問1,166位市民，發現有90%受訪者過去一個月曾購買外賣，當中有20%平均一周買5次或以上外賣，反映市民買外賣的習慣並沒有因疫情過去而改變，預期即棄餐具的棄置量仍然高企。

「衞生考慮」抗拒租借 此外，有36%受訪者不願意在管制實施後自備餐具或容器，當中有43%因「麻煩」感抗拒；同時有45%指不願意租借餐具，當中有34%因「衞生考慮」感抗拒。調查又發現，若政府推行租借餐具，有32%受訪者支持以「按金制」形式收取租金，另有21%受訪者贊成政府應主導整個計劃及全數承擔相關費用。

調查機構指，租借可重用餐具在外國相當流行，參考外國租借平台例子，建議相關規管可包含加強抽驗洗碗工場、借還點以及運輸過程，有否符合相關衞生要求，提供相關衞生認證，並採用合規物料製造餐具，同時配合宣傳教育，增加市民信心。機構又建議，政府可與餐飲業界、物業公司，甚至「綠在區區」合作，增設租借餐具歸還箱或歸還點，增加市民租用及交還餐具的動機。

團體促推租借系統 綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍指，政府要有完備政策推動自備餐具，同時推出整全、方便、高衞生水平、可負擔的租借餐具系統；亦應立法處理「廢物轉移」問題，包括長遠禁止所有即棄餐具，避免木、紙製餐具落入堆填區，才真正做到源頭減廢。她續指，是次問卷調查，反映市民在管制即棄塑膠餐具下，有更大動機自備餐具或容器，認為政府宜不遲於2025年，全面管制即棄塑膠餐具。