國泰理大合作培訓 21見習機師畢業

【本報訊】國泰航空與香港理工大學合辦綜合見習機師培訓計劃，首屆的21名學員昨日畢業。有過去曾在海外受訓的畢業機師認為，新課程下的本地師資實戰經驗豐富，課程內容與過去無差別，又能大減離鄉別井受訓的時間，令他追夢時能兼顧家庭。國泰表示，畢業生已於上月正式成為二副機師，又說今、明年內會招募800名見習機師，較過往每年100人大增，並稱至今已覓得400位見習機師，進度理想。

獲得最佳學員獎的畢業機師周碩輝，早在大學文科畢業後，2018年已參與相似的見習機師培訓，曾到新西蘭受訓；惟因為疫情而中斷訓練，並轉行做時裝採購員。疫後輾轉下，他再獲機會參與見習機師訓練。熱愛飛行的他毅然放棄事業再追夢，5年後終成功。

減外地訓練時間 助兼顧家庭 兩度受訓的周碩輝分享，國泰與理大合辦的新課程，內容與海外課程大同小異，但卻將理論及見習機師模擬駕駛艙訓練（MCC）的課程，搬到香港理大校園及國泰城授課，令見習機師僅需在外地進行飛行訓練約8個月，較過往少約一半時間，使他們能有更多時間陪伴家人。

有份負責課程的副首席機長陳沛龍表示，國泰至今已覓得約400位見習機師，部分內地人亦剛開始受訓。他提到，國泰招募見習機師人才並沒有上限，符合條件、有熱誠幹勁便可申請，不會出現「僧多粥少」，期望更多香港、內地人才投身國泰大家庭。