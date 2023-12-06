假難民湧港錢作怪 遣返要加快

【本報訊】現時本港有1.47萬人以免遣返聲請留港。立法會保安事務委員會昨討論相關事宜，政府指現時處理免遣返聲請人各類開支約14億元，而過去5個財政年度平均花費11億元。有議員認為「假難民」問題嚴重是因為香港有經濟誘因讓他們賺錢，當局必須要從源頭入手解決經濟誘因，倡設「禁閉營」，甚至即時遣返干犯罪行的難民，又要求加重聘請黑工的刑罰。

近年經濟不景，議員鄧家彪指本港預計今年有略高於1,000億元財政赤字，問到免遣返聲請人連同遣返機票，以及法援「冤枉錢」至今共花了多少開支，又指現時有約1.47萬名免遣返聲請人，基於不同理由留港，而結果證明當中只有不足1%人確立為免遣返聲請，偷渡來港為「搵食」，用難民的身份干犯罪行「佔大多數的情況」，問到政府是否掌握有沒有免遣返聲請人士經遣返後再回港。

當局回應指免遣返聲請人各類開支約14億元，包括處理的人手、上訴委員會處理的開支、法律和人道支援，而過去5個財政年度平均11億元，又指目前手頭未有免遣返聲請人士經遣返後再回港的具體數字，但認為「唔會多」。

判刑輕 聘黑工誘因大 另一議員李梓敬認為假難民問題嚴重是因為香港有經濟誘因讓「假難民」賺錢，當局必須要從源頭入手解決經濟誘因，倡設「禁閉營」。但早前當局以法律上的合理性和相稱性、政策的可行性，否決有關建議，他認為只要開始有「禁閉營」就不會有新的「假難民」來港，做法可先減低相關人士來港的誘因。議員葛珮帆則指出現時聘請黑工誘因大，因為法庭好少判處最高刑罰，問到政府會否考慮提高聘請黑工的罰則。

當局回應時指政府在羈押免遣返聲請人遇上不少法律挑戰，強調會研究法庭判決，對具爭議的個案作出刑期覆核。