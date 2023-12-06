國產C919 ARJ21飛機 12‧12首訪港展示

【本報訊】繼上星期中國載人航天工程代表團訪港後，政府指兩架由國家自主研製的飛機C919和ARJ21，將於下周二（12日）至周日（17日）在香港國際機場進行靜態展示，其中C919更會在下周六（16日）在維港上空進行飛行演示。

政府稱，飛機是國家航天里程碑，選擇香港作為飛機首次出訪的城市，充分體驗國家對香港航空業發展及作為國際航空樞紐的重視，香港民航處一直積極參與C919飛機多項認證工作，對香港能參與研製項目感到「鼓舞」。

C919擬下周六維港上空翱翔 民航處指兩架國產飛機抵達香港後，機場會舉行水門禮迎接，翌日上午民航處及機管局會在停機坪舉行歡迎儀式，而下周六上午約10時30分至11時更會進行飛行的演示活動，若天氣情況許可，C919飛機將於上午約10時30分由香港機場起飛，然後由西至東進入並飛越維港上空，環繞香港島翱翔兩圈。

該處又指國家民航局自2012年開始，已邀請民航處參與C919飛機研發的前期工作。民航處一直積極參與C919飛機的運行評審，去年派遣飛行專家到上海兩個月，參與C919飛機的駕駛員訓練測試計劃。