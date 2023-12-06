修例可代舊樓業主做消防工程 議員憂長者收指示後難處理

【本報訊】政府早前提出修訂《消防安全（建築物）條例》，賦權消防處和屋宇署發出指示，要求不符合的舊式綜合用途及住用建築物業主，進行消防安全改善工程，並向他們收回有關費用。立法會保安事務委員會昨日討論有關修訂，有議員擔心年紀大的長者收到「消防安全指示」後孤立無援，難以處理有關指示，又問及能否容許「三無大廈」主動參加計劃，並減免政府代辦工程所收行政費。當局重申代辦工程安排不設業主申請機制，又透露消防處年底將成立「樓宇改善支援中心」協助市民。

當局稱已發出約35萬張「消防安全指示」，其中約六成「指示」有待遵辦或跟進，部分正在集資或跟工程公司聯絡進行工程，而當中有部分樓宇未能成立法團，影響申請政府資助進行工程，是次修例可協助有關大廈，如經政府代辦工程，仍可在未有法團下申請消防處的「消防資助計劃」。

有議員關注很多年紀大的長者收到「消防安全指示」後孤立無援，難以處理有關指示，希望局方設立友善的機制，跨部門協助市民。另一議員陳學鋒問及如果有「三無大廈」主動參加計劃，可否即時減免行政費，因部分「三無大廈」業主為長者，不懂進行工程，又指目前不少大廈在入圖進行消防程序繁複，問到政府如何加快程序。

年底設支援中心協助市民 當局重申代辦不設業主申請機制，又指明白很多市民對有關法例不太清楚，同時不知道如何聯絡代辦工程的機構，因此消防處年底將成立「樓宇改善支援中心」，由一名高級消防隊長領導6名成員，一站式統籌其他部門協助市民。

另一議員周文港擔心有業主即使有能力進行有關工程，在修例下仍依賴政府代辦，又關注共55億元的「消防資助計劃」，是否足以為計劃中所有業主提供資助。當局回應指修例主要目的是協助有意進行工程，但沒有能力的業主，包括「三無大廈」業主，強調收取附加費非終極目標，如果在工程後未能聯絡部分業主追收費用，會在樓契上註明，業主往後買賣樓宇時，當局可追收有關費用。

當局又指目前「消防資助計劃」中55億元撥款，現時只動用約一億元，目前仍充裕。