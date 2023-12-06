夜繽紛成效惹疑 當局指必續辦

【本報訊】政府早前推出連串夜繽紛活動，望刺激夜間消費，但外界質疑成效低。政府昨表示，希望推動整體在社會活動更好發展，又指夜繽紛是「成功」活動，必會繼續舉辦。而踏入12月，香港有多個活動，如亞洲保險論壇、上周六（2日）亦有國際知名時尚品牌舉行時裝秀，展現香港國際大都會時尚和文化魅力。

政府搭平台 內容靠業界 政府指有些參與夜繽紛營辦者指生意上升幾成，甚至以倍計。但當局強調香港整體經濟活動成功與否在於社會和業界參與，政府只是前頭搭起平台，而參與的業界則是重要角色，香港長期和其他城市競爭，必須要展示香港人的「活力、腦筋」，內容上需要參與的業界提升吸引力和多元化。

另外，沙特阿拉伯未來投資倡議研究所明日及後日將在香港舉行首屆Priority峰會，期間有來自世界各地的政商、金融領袖和投資者將會雲集香港，共同探討在當前社會和經濟加速演變及地緣政治格局複雜的大氣候下，亞洲如何推動影響未來全球大趨勢，政府指可見研究所重視香港金融中心地位。