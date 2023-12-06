建造業冀明年初推安全紀錄平台

【本報訊】為減少工業意外，建造業界擬推出工人記分制加強規範。建造業議會稱現有8至10間建築公司正試行相關記分措施，若發現地盤有不安全行為會記分，涵蓋崗位由前線工人到老總不等。工業傷亡權益會就盼記分制公平公正，必須一視同仁，而記分名單亦不應永久性，若工人有改善就應該剔除。

建造業議會建造安全專責委員會主席彭一邦昨日在一個電台節目中表示，期望建造業明年初推出前線人員安全紀錄平台，如巡查發現地盤有不安全行為會記分，涵蓋的不只是前線工人，也包括科文、「老總」等崗位。平台不會全面公開，但工人及參與建築公司可分享平台資料，議會顧問正研究私隱問題。

工權會：記分名單不應永久性 本身是建築公司行政總裁的彭一邦透露，他的公司試行了3至4個月，例如工人無戴安全帽要記兩分，工人被記滿12分要上半日課程。

他說在現時法例下，若有意外，主要懲罰老闆，記分制可做到人人有責。如發生吊運意外，公司會被控，相關天秤手也可能表現不好，有關資料日後可放在平台，其他公司自行決定是否聘用有關人士。

至於出席同一節目的工業傷亡權益會總幹事蕭倩文就指，記分制不應只針對前線工人，地盤安全也涉及有否提供設備、環境本身是否安全，記分制必須公平公正，關注會否出現記分「手鬆手緊」問題，甚至會否有人「食死貓」。而記分名單亦不應永久性，若工人改善了就應剔除於平台。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德稱，負責記分的安全主任不應由大判聘用，否則有角色衝突，建議由獨立顧問公司或政府委聘。

他指出，地盤安全亦涉及施工管理及設計，承建商也有責任，例如地盤趕工要4日建成一層樓，要求工人趕工或會導致疏忽。