香港航天科技 股價跌穿借殼上市前水平

麥格理減持逾22萬股 料套現74萬 【本報訊】聯交所資料顯示，澳洲的跨國金融集團麥格理（Macquarie Group Limited）於11月30日在場外減持香港航天科技22.08萬股，於該企的持股比例由19.02%降至18.95%。香港航天股價昨日再跌5.63%，收報3.35元，已跌穿2021年4月下旬借殼上市前的股價水平。

由於是場外減持，實際作價未有披露。以昨日收市價計算，麥格理是次減持的股份市值料約74萬元。不過，要留意的是，持股5%以上的主要股東減持行動，在跌穿某個整數百分比時，才會在聯交所披露。

麥格理之所以成為香港航天的主要股東，源於今年10月中完成認購該企本金額為7億元的可換股債券。

上半年虧損擴大超過87% 聯交所資料顯示，麥格理當時持有6,175萬股或即19.98%，比目前已知持股多255.06萬股，可見麥格理的減持行動實際上早已開始，再以昨日收市價推算，累計減持的股份貨值料約854萬元。麥格理早已表明，無意成為香港航天的長期股東或主要股東，向其發行可換股債券亦經歷轉折，尤其是今年8月底，本金額遭調低一億元。

事實上，截至今年6月底止半年，香港航天的虧損按年增大87.26%，至8,729.3萬元人民幣，常常自吹自擂的航天業務繼續「零收入」，已發射衞星及使用權資產折舊開支增加更是虧損擴大的原因之一，該部分的負債6個月內飆44.12%，達5.65億元人民幣。今年6月底集團負債總額為9.49億元人民幣，現金及現金等價物卻只有3,898.9萬元人民幣，資本負債比率（借貸總額除以總權益）半年間飆升40.6個百分點，至約142.1%。