安達臣道組裝合成建居屋 420伙料明年竣工

採用「即到即裝」5日完成1層 港府正大力發展安達臣道石礦場。房屋局昨日於安達臣道石礦場R2-7公營房屋地盤，展示以「組裝合成」建築法（MIC）建成樓宇，R2-7地盤將會興建一座17層高住宅，提供420個居屋單位，最快會於明年第3季完工。房屋局局長何永賢表示，R2-7地盤為房委會首個進度最快、「即到即裝」的「組裝合成」工程，現時進度已到5至6樓，相信「組裝合成」能有助建屋提速提量，形容是建造業的進步，地盤亦採用更多智慧工地管理提高安全。

在R2-7地盤旁邊的R2-6地盤為「居屋2023」的安樺苑地盤，同樣會以「組裝合成」建造，但由於樓高28層，故進度較慢，於2025/26年完工。R2-7地盤則即將於明年完工，它採用「MIC2.0」的技術，很多工序已在廠房進行，碳排放亦更低。現時R2-7地盤已安裝了285件組件，即共有4層，昨日房屋局於現場示範建成第5層的單位，因應安樺苑及R2-7地盤並不寬闊，相鄰土地沒有物流及臨時儲存地方，故採用了「即到即裝」的策略來應對大量組件交付。

樓高17層 每層26至28單位 房屋署高級建築師羅匡仲表示，R2-7地盤將會作為居屋開賣，但銷售日期未定，每層約有26至28個單位。他又稱雖然樓層較少，但其挑戰不會比安樺苑小；而R2-7地盤總共涉1,201件組件，每層約有70多件組件，一般來說會在5日之內完成一層的建築。

至於採用「組裝合成」建造公營房屋的選址。羅匡仲表示，選擇安樺苑及R2-7地盤作為試點是由於房委會需要測試不同情況下應用MIC技術，例如早前的東涌99區公屋選址有空地擺放組件，較為理想；而安樺苑及R2-7地盤則能夠試用「即到即裝」的技術，未來房署會在德田街試行市區位置安裝MIC組件的情況。

此外，地盤亦新增了不同機械人以減少勞動人手，包括物料運輸車、室內批盪機械人、噴漆塗料兩用機械人和燒焊機械人，除減輕人手負擔外，更能提升地盤安全。