醫健：健康在您手：正確使用口服避孕藥

避孕方式有很多，其中大多以人工合成的雌激素和黃體酮組合而成的口服避孕藥，是相對普遍及可靠的一種，可抑制排卵及增加子宮頸黏膜厚度及黏液濃稠度，干擾受精過程和受精卵着床，正確持續服用下更可達99%避孕效果。而正確使用可參考以下4點：

一，定時服藥。首次服藥應在月經周期的第1至第5天內開始，並且盡量每天在相若時段規律服用。首次服用應在首7天內加用其他避孕方法，如使用避孕套。

二，留意藥丸數目。口服避孕藥一般分為21粒及28粒裝，前者全為賀爾蒙丸，後者則首21粒為賀爾蒙丸，餘下7粒為安慰劑。服食21粒裝者在連續服用21天後須停藥7天，28粒裝則毋須停藥，一般停藥或服用安慰劑期間就會來經。

三，忘記服藥。如果忘記服藥的時間不超過12小時，應立即補服，之後按原來時間服藥。如已超過12小時，須在隨後7天加用其他避孕方法，如該7天剛巧為停藥期，就應在服畢現有藥排後，立刻開始服用另一藥排，毋須停藥，但有機會出現點狀出血或突破性出血。

四，留意副作用及禁忌症。服藥初期或出現輕微且短暫的副作用，如頭痛、惡心、乳房脹痛及體重增加等，如症狀在數星期後依然持續，建議就醫評估。另外年過35歲及有吸煙習慣，或患有心血管疾病如血栓塞、乳癌、嚴重肝病、高血壓和糖尿病等的婦女亦不應服用避孕丸。

雖然口服避孕藥在港毋須醫生處方，但不代表可任意服用，建議先諮詢醫護人員的意見，選擇合適的口服避孕藥，而服藥期間如有不適或異樣，必須讓婦產科醫生重新檢查及評估，才能安全又有效避孕。聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師姚芍怡

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