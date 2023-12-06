聯院冧手術燈 承辦商禁投標一年

【本報訊】公立醫院早前接連發生天花、石屎甚至設備塌下事故，其中基督教聯合醫院手術室一盞手術燈突然墮下，壓傷麻醉助理肩膊一事備受關注。醫院管理局昨日公布，已採取行動處分手術燈的保養維修承辦商，並會追究責任，包括要求承辦商須向醫管局公開道歉及賠償損失等。

醫管局決定今年9月起，不接受有關承辦商參與所有天花懸吊醫療儀器投標，為期一年，直至明年9月審視後才會考慮恢復其投標資格。議員梁熙歡迎醫管局將外判承辦商的服務表現納入評分的績效指標，但指該局在事件發生後近10個月才作出有關跟進及處分並不理想。

醫管局指，有關承辦商提供的服務不符合合約要求，導致事故發生，亦對醫院服務的安全性構成重大影響。醫管局決定，續不接受有關承辦商投標公立醫院所有天花懸吊醫療儀器的採購項目，為督導服務承辦商的表現及確保投標質素，醫管局會修訂現有的投標制度，引入新的評分準則。如承辦商過往的表現紀錄欠佳，有關表現會在投標時計算入評分中，影響投標結果。