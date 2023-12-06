美容院打膠原針 24歲女染膿腫分枝桿菌

【本報訊】再有消費者接受美容中心提供的注射服務感染膿腫分枝桿菌。衞生署衞生防護中心昨公布，美容中心「GEEL MEDICAL」（Instagram名為 「geelmedical」）向一名顧客提供注射服務後，該名24歲女子感染膿腫分枝桿菌，病人目前情況穩定。中心呼籲曾光顧「GEEL MEDICAL」及接受相關注射或懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。

註冊醫生注射 5日後現皮疹 該名24歲女子於10月9日光顧涉事美容中心，並到位於旺角登打士街56號家樂坊13樓的處所內接受聲稱能夠刺激膠原蛋白增生的注射服務，初步調查顯示，注射服務由一名註冊醫生進行。但病人接受注射後5日，其注射位置出現皮疹及膿腫，其後她曾數次返回該處所向醫生跟進。由於情況沒有改善，她上月20日向另一位私家醫生求醫。私家醫生為病人抽取臨床樣本作化驗，該樣本前日被確定含膿腫分枝桿菌，病人目前情況穩定。

中心接獲相關個案資料後已到該處所進行調查，包括調查相關注射及感染控制程序、負責注射人員的專業資格、有否涉及管有未經註冊藥劑製品等。事件或因感染控制程序出現問題而引起，並已收集環境及相關用具的樣本進行化驗。根據初步調查資料，中心暫未發現這宗個案與本港早前涉及19名女子的懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組有流行病學關連，正繼續就個案進行相關調查。