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新療法治胃出口阻塞 縮住院時間改善進食

中大醫學院研究證實利用超聲波內窺鏡引導胃腸繞道術治療不可接受手術的惡性胃出口阻塞患者，較過往的方式優勝。（高嘉業攝） 中大醫學院研究證實利用超聲波內窺鏡引導胃腸繞道術治療不可接受手術的惡性胃出口阻塞患者，較過往的方式優勝。（高嘉業攝）
中大醫學院研究證實利用超聲波內窺鏡引導胃腸繞道術治療不可接受手術的惡性胃出口阻塞患者，較過往的方式優勝。（高嘉業攝）
超聲波內窺鏡引導 金屬支架遠離癌瘤
香港中文大學醫學院研究證實，利用「超聲波內窺鏡引導胃腸繞道術（EUS-GE）」治療不可接受手術的惡性胃出口阻塞患者，較過往常用的「十二指腸金屬支架置入術（DS）」優勝，除改善支架通暢道外，同時可縮短病人住院時間，以及將病人於6個月內再次接受手術比率由29%減至4%，患者術後進食的能力亦有改善。
惡性胃出口阻塞是不可接受手術切除的胃癌、十二指腸癌患者的常見併發症，主要是因腫瘤侵入或擠壓胃部出口或十二指腸位置而阻塞，令患者難以進食，更會出現反覆嘔吐、腹脹及營養不良的問題。DS是目前常規的治療方式，於收窄位置置入自動擴張的金屬支架，不過有機會因腫瘤生長再出現堵塞的情況。
半年內再手術比率降至4%
EUS-GE則以超聲波引導，運用內窺鏡直接在胃及十二指陽間放置金屬支架建立接口，由於支架遠離腫瘤生長位置，可減少腫瘤向支架內生長及出現堵塞的情況，同時支架可將兩個器官固定，防止移位。另外，EUS-GE以內窺鏡引導進行手術，不但沒有手術切口，病人亦毋須接受全身麻醉。
中大於2016年成為全球首個率先將EUS-GE應用於治療惡性胃出口阻塞的團隊，更獲歐洲指引推薦作治療選項之一。中大醫學院外科學系助理教授陳詩瓏表示，至今為超過100名患者進行手術，成功率逾95%，且併發率低。為進一步評估新舊療法的臨床表現，中大醫學院聯同比利時、西班牙等地的醫療中心合作進行研究，招募97名惡性胃出口阻塞患者，平均分配接受其中一種治療。結果顯示，EUS-GE組別在術後6個月需要再次接受治療的比率由29%降至4%，支架的通暢度亦較高。
中大醫學院外科學系教授張源斌指，EUS-GE的技術下支架較少出現問題，故可以較早出院，病人在術後短時間已可進食軟餐甚至固體食物，反映進食功能較理想。
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