新療法治胃出口阻塞 縮住院時間改善進食

超聲波內窺鏡引導 金屬支架遠離癌瘤 香港中文大學醫學院研究證實，利用「超聲波內窺鏡引導胃腸繞道術（EUS-GE）」治療不可接受手術的惡性胃出口阻塞患者，較過往常用的「十二指腸金屬支架置入術（DS）」優勝，除改善支架通暢道外，同時可縮短病人住院時間，以及將病人於6個月內再次接受手術比率由29%減至4%，患者術後進食的能力亦有改善。

惡性胃出口阻塞是不可接受手術切除的胃癌、十二指腸癌患者的常見併發症，主要是因腫瘤侵入或擠壓胃部出口或十二指腸位置而阻塞，令患者難以進食，更會出現反覆嘔吐、腹脹及營養不良的問題。DS是目前常規的治療方式，於收窄位置置入自動擴張的金屬支架，不過有機會因腫瘤生長再出現堵塞的情況。

半年內再手術比率降至4% EUS-GE則以超聲波引導，運用內窺鏡直接在胃及十二指陽間放置金屬支架建立接口，由於支架遠離腫瘤生長位置，可減少腫瘤向支架內生長及出現堵塞的情況，同時支架可將兩個器官固定，防止移位。另外，EUS-GE以內窺鏡引導進行手術，不但沒有手術切口，病人亦毋須接受全身麻醉。

中大於2016年成為全球首個率先將EUS-GE應用於治療惡性胃出口阻塞的團隊，更獲歐洲指引推薦作治療選項之一。中大醫學院外科學系助理教授陳詩瓏表示，至今為超過100名患者進行手術，成功率逾95%，且併發率低。為進一步評估新舊療法的臨床表現，中大醫學院聯同比利時、西班牙等地的醫療中心合作進行研究，招募97名惡性胃出口阻塞患者，平均分配接受其中一種治療。結果顯示，EUS-GE組別在術後6個月需要再次接受治療的比率由29%降至4%，支架的通暢度亦較高。

中大醫學院外科學系教授張源斌指，EUS-GE的技術下支架較少出現問題，故可以較早出院，病人在術後短時間已可進食軟餐甚至固體食物，反映進食功能較理想。