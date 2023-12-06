10官津中學中一縮班 東區佔4間重災

【本報訊】教育局昨日公布《中學概覽2023／2024》，收錄全港逾400間官立、津貼及直資學校資料。其中，本學年共有10間官立及津貼中學的中一縮班，分布於灣仔區、東區、油尖旺區、黃大仙區及北區；同時亦有12間中學加班，整體中一班數按年淨加3班。

教聯會黃楚標中學加至5班中一 10間縮班的官中，包括東區有4間學校縮減一班，但都是採用「循環式平衡班級結構」，即隔年少收一班中一。北區和灣仔各有兩間學校要縮班，而油尖旺及黃大仙亦各有一間官中縮班；另有14間中學只有兩班中一。12間加班的中學中，位於東涌的教聯會黃楚標中學的中一，由3班加至5班。東區、南區、九龍城、葵青、沙田、屯門、元朗及離島都有學校加班。

此外，多間學校在概覽中提到會推動國家安全及愛國教育，例如培正中學設有國家安全教育委員會；寶覺中學、聖公會諸聖中學等亦有國家安全教育組；亦有學校會參與《憲法》和《基本法》學生校園大使培訓計劃。

學生精神健康方面，有學校表示會推廣校園共融文化，例如中華基督教會蒙民偉書院會挑選學生為校園精神健康大使。亦有學校表示與大專院校合作推行精神健康活動，致力提升全校師生，包括特殊教育需要非華語學生，對精神健康的關注和認識。

不少學校亦設有創科教學的內容，例如長洲官立中學指會有海陸空STEM創科體驗；培英中學與數碼港合作訓練學生成為新世代知識網紅；萬鈞匯知中學就在初中設立科創科，課程包括人工智能、無人機、物聯網等；聖類斯中學就有建立人工智能實驗室。