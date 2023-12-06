「怪獸家長」趨增 議員倡強制上課

【本報訊】政府推行正向家長教育多年，外界批評不夠全面。立法會促進家庭教育事宜小組委員會昨召開會議，教育界議員朱國強表示很多學生的問題個案，歸根究柢是來自家長，儘管政府推行家長教育多年，但近年不少教育同工都表示，提出無理要求的「怪獸家長」愈來愈多，建議當局訂立強制措施，要求被評定為具有嚴重管教問題的家長接受有關治療或輔導。

朱國強指家長往往會沿用父母過去的教導方法來管教自己的子女，有些人會採取批評、比較、情緒勒索甚至打罵等負面手法。他主張政府需全面落實正向教育的同時，亦應改變策略，設立具有診斷、輔導、轉介及治療功能的部門，去支援及處理被評定為有嚴重管教問題的家長。他強調現行的教育制度充滿競爭和比較，容易衍生負面情緒和失敗者標籤，若不加以檢討，學生的情緒和精神壓力難有改善。

教局死撐正向教育見成效 教育局首席助理秘書長何慕琪回覆指，由2018年起推行正向家長教育以來，不少家長的看法已有所轉變，認同孩子愉快和探索學習亦好重要。就家長教育的課程架構，當局已委託大專院校製作兩個10小時的家長教育課程，而考慮到部分家長未必能親身出席，故製作網上學習資源，可隨時隨地在「至叻家長」平台更新培育子女的技巧，冀透過家校合作，讓家長理解到正向教育重要性，從而教導子女應有的價值觀和態度，並稱局方會就議員的意見同社會福利署反映。

對於政府的回應，朱國強和委員會主席陸頌雄均批評未能觸及問題的根本，事關容許家長選擇不出席有關課程，再多的工夫也是徒勞。陸頌雄引述外國做法，指一旦申領某些家長津貼，就必須出席一定時數的相關課程，若選擇缺席則不能領取或大幅扣減津貼金額，畢竟動用社會資源幫助照顧小朋友，有關家長亦有責任採用正確的管教方法。