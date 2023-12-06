停課抗疫成績下滑 中學生數理閱讀輸台灣

香港中文大學教育數據研究中心受教育局委託，進行學生能力國際評估計劃2022的學術研究，發現與2018年數據比較，本港15歲學生於數學、科學及閱讀3項數據均被台灣超越，並繼續落後於澳門；而本港學生閱讀成績由第4位跌至11位。中大教育心理學系教授侯傑泰指，研究結果與當局早前公布的TSA結果脗合，估計與學生受新冠疫情影響有關。

中大教育數據研究中心去年5月至7月進行評估，全港隨機抽取163所中學5,907名學生及他們的家長、老師參與。研究發現香港學生的科學成績在疫情之下不跌反升，由517分微升至520分，至於數學的成績由551分下跌至540分，閱讀成績亦由524分跌至500分，但亦遠高於科學與閱讀能力的平均值485分及476分。廣泛的國家及經濟體系的表現亦出現下滑，分別有41及35個國家及經濟體系於數學及閱讀成績方面有所下降，反映成績下降屬全球現象，而非香港單一問題。

侯傑泰認為，停課時間較短的國家及經濟體系受到疫情的干擾較少，尤其是調查中發現53%香港學生的學校停課時間超過3個月，略高於平均水準。不過，本港學校在停課間善用科技資源維持教學，有75%學生每日參與線上課程，比例遠過於平均值51%。

研重塑學生閱讀能力 教育局回應指疫情期間暫停面授課堂和減少校園生活對閱讀氛圍有所影響，學生亦可能將時間放在不同科目的學習上，減少了閱讀時間。教育局將與研究團隊深入分析，針對該年齡群組的學生在復常後的閱讀興趣和能力，加大力度並以多元化策略支援學校，推動學生「從閱讀中學習」，包括為學校提供經常津貼以推廣閱讀、提倡「跨課程閱讀」等；亦將繼續舉辦各類型閱讀和文化活動，進一步提升學生的閱讀素養，培養閱讀文化。