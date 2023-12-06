周庭棄保潛逃 港府斥出賣誠信

【本報訊】今年9月赴加拿大多倫多讀書、已解散的香港眾志創黨成員兼常委周庭，早前在社交平台宣布，不會在原定的12月底回港就《港區國安法》報到，甚至說「大概一輩子不會回去（香港）了」。港府昨就事件回應時直指有人出賣誠信、砌詞找藉口及製造光環，執法部門曾嘗試寬大處理，但換來瞞騙，當局會全力追捕任何危害國家安全罪犯，任何逃犯只有「自首」，否則將會終身追捕。

對於周庭早前在社交平台指被要求寫悔過書、回內地參觀。被問及相關指控是否屬實，港府回應稱，相關細節會否成為證據將由執法部門討論，並沒有評論。港府又指部分香港人仍然低估外國勢力對國家安全威脅，而今次逃犯涉嫌勾結外部勢力，勾結外國勢力已經變成「代理人」，本質為「背信棄義」。

譴責砌詞企圖開脫 製造光環 當局也指就周庭案執法部門本身打算「寬大處理」，可惜對方再一次「出賣誠信」，企圖用其他事去開脫以「製造光環」，對此表示譴責。當局又指有關行為可能會影響「其他真係希望真心悔改，而重新做人嘅人」，惟未有正面回應指控是否屬實。

周庭日前在網上貼文指自己現身處多倫多，今年7月初獲國安告知，如果想到加拿大升學，需要香港國安處人員「陪同」和「保護」到內地一天，而在完成行程後會獲發還護照，她只需在大學假期時回港報到。她早前接受日媒訪問指選擇去加拿大因為想在英語國家留學，並非出於政治的決定或考慮，現時學生簽證在2025年中便會到期，目前仍未考慮政治庇護的問題。當被問到留在加拿大將無法與香港的家人、朋友聯繫，對此有何感受。她指為了安全考慮，不會回答這個問題。

對於過去3年在港的生活，她形容「真的無法做任何事情」，包括很難租屋、開不到銀行戶口，只能靠做日語老師、剪片或設計海報等工作維生。被問到未來的夢想，她說想自由地活。