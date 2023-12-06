直資校退學潮放緩 有學生回流

【本報訊】移民潮衝擊本港幾年，勞動力減少之外，學校亦出現學生大減的情況。不過，綜合BNO移民簽證及學界的近期趨勢，困擾本港幾年的移民潮或已見頂。多間直資學校透露今年退學率有放緩，更有此前移民的學生回流香港。有學界人士預計未來數年退學率將持續放緩，根據過往經驗，隨着本港經濟改善，料有更多學生回流。

根據部分直資學校周年報告，上一個學年退學率已見回落，例如德望學校的退學率由2020/21學年的13.1%，到2021/22學年跌至10.8%，2022/23學年則進一步回落至5.6%；聖保羅男女中學上學年有65人退學，佔學生人數5.43%，較2021/22學年回落約3個百分點；浸會大學附屬學校王錦輝中小學在2021/22學年退學率高達13.3%，2022/23學年則流失70名學生，佔學生人數8.1%，不過仍高於2019/20學年的3.2%。

聖士提反書院今年學生總人數更是自2020年以來首次回升，而英華書院2022/23年度的學生總人數，亦錄得自2018/19年度首次回升。

直資學校議會負責人估計，大部分有意移民的學生及家庭均已離港，預料未來退學率會持續緩和，「唔會年年都咁高」。而且，部門移民離開的人士已經回流，有學生更重新申請入學，預料未來數年亦會出現類似情況。