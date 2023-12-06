英5招冀減30萬移民 BNO簽證未來或收緊

禁醫護攜家人定居 外勞國民保健費飆 港人移民重地英國將收緊移民政策，持BNO移英或存變數！英國內政大臣祁湛明（James Cleverly）周一宣布，明年春天起將實施5項計劃，包括禁止醫護人員攜家人移英、提高外籍勞工每年國民保健費用逾六成、提高外勞最低年薪門檻近五成、提高家庭簽證申請門檻逾倍等，以削減未來數年移民人數，預計新措施後移英人口將比去年的移民人數減少30萬人。本港移民顧問表示，英國政府公布的方案暫未波及持BNO簽證赴英的港人，但當地不堪移民太多已成共識，而BNO簽證無審核標準，相關人士的適應及經濟能力較參差，加上英國目前正討論是否重新「入歐」，預計當地政府未來會有更大誘因收緊BNO簽證政策。

查畢業生移民簽證途徑 祁湛明周一於英國國會宣布上述新措施，包括提高申請到英國工作海外人士的最低年薪門檻，從目前的2.62萬英鎊（約25.9萬港元）提高至3.87萬英鎊（約38.2萬港元），增幅約47.7%，醫護及衞生行業人員可獲豁免；廢除「短缺職業清單制度」（shortage occupations list），僱主無法再以現行薪資八成水平招聘；通過家庭簽證申請配偶或受撫養者移民到英國人士，最低收入門檻從1.86萬英鎊（約18.4萬港元）增至3.87萬英鎊，增幅達1.08倍，並禁止醫護人員攜同家人移英；增加外籍勞工每年國民保健費用66%至1,035英鎊（約1.02萬港元），預計國民保健費為此額外錄得13億英鎊進帳（約128.47億港元）。移民諮詢委員會亦將審查畢業生移民簽證途徑，防止濫用。

據英國政府公布的數據，截至今年9月的過去一年間，當地引入約10萬名醫護行業人員，以及12萬相關家屬，但估計大部分家屬沒有工作，並使用公共服務。

英國政府今年稍早也宣布了一系列旨在減少學生簽證發放數量的措施，包括取消國際學生攜帶家屬到英國陪讀的權利，正參與研究生課程的國際學生除外，同時取消國際學生完成學業前投入工作的資格，有關措施將於明年1月開始生效。

交通住屋醫療負擔沉重 環凱移民顧問有限公司董事張家禧表示，移民太多已對英國交通、住屋、醫療等範疇構成影響，而內政部宣布的新措施較多着重醫療及護理人士，暫時未波及BNO簽證人士。不過他指出，BNO簽證無審核或計分標準，「有本BNO就入得」，獲簽證人士適應及經濟能力較參差，部分人就業有困難需要救濟，增加政府負擔，預計當局未來有機會收緊BNO簽證。

張家禧又指，英國最近正討論重新「入歐」，如未來繼續推展，將有更大壓力配合歐盟調整自身移民政策，增加收緊BNO簽證的誘因。