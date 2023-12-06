多區連環爆 西營盤半個月受災5次

【本報訊】踏入12月，本港接連發生爆水管事件，多區更有一爆管便連環爆的情況，如8月初黃竹坑爆水管時，有市民報稱區內短時間內3次出現爆水管；7月中西區的西營盤亦發生爆水管事故，區內居民踢爆半個月內連續爆水管5次。近期黃大仙區亦接連發生爆水管事件，連串事件令水管老化、「爆喉熱點」再現的憂慮大增。

葵涌屋苑一度停水10小時 水管老化是香港的老問題，2020/2021年度，當局曾申請2.3億元撥款，為高風險水管進行35項工程，以紓緩水管爆裂及/或滲漏可能造成的公眾滋擾，但今年3月4日，葵涌和宜合道近梨樹路有食水管爆裂，緊急維修工程導致北葵涌十多個屋邨、屋苑一度需停水約10小時，30萬名市民受影響。事件敲響了爆水管癱瘓社區的警號。

翻查水務署的資料，爆水管熱點在2017年曾多達42個，當中，油尖旺區及九龍城區各有9個及7個，「爆喉熱點」較多的區域還有中西區、東區、南區、灣仔、觀塘、西貢、沙田、大埔、葵青、元朗及屯門。近年該署不斷推動水管優化及更換工程後，成功移除了16個「爆喉熱點」，令「爆喉熱點」減至26個。其後政府引入智管網系統，爆水管問題一度有減少，惟近期似有故態復萌之勢。