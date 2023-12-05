笑看天下：殺絕巴人 冇啖好食

聯合國人道事務協調廳發言人形容，加薩再度成為人間煉獄。有外國傳媒稱，以軍往加薩南部推進，因相信來自數百名被捕武裝分子嘅情報，有助他們殺死哈馬斯領袖。自10月初哈馬斯突襲以色列以來，加薩有超過1.5萬名巴人死於以軍襲擊，逾4萬人受傷，七成死傷者係兒童及婦女。依家以軍南進追殺哈馬斯領袖，只要認為有哈馬斯武裝分子藏身其間，就算係醫院也照炸，有批評質疑新政策無助減低軍事行動嘅大量平民傷亡。有聯合國官員直言，喺加薩嘅成人和兒童已無安全藏身地點，亦冇足夠嘅生存物資。