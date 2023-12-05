冰鑑春秋：氣候峰會打臉民進黨

在杜拜舉行的聯合國氣候峰會「COP28」，全球22個國家，包含美國、加拿大、日本等共同簽署倡議，承諾要在2050年之前，將核能發電提升到現行的3倍。美國氣候特使克里更強調，如果沒有核能發電，人類無法在2050年達到全球淨零排放的目標，更無法阻擋氣候變遷的威脅。

這個倡議的結果等於狠狠打臉了民進黨的能源政策，更凸顯了賴清德版的2050淨零轉型，根本被先進國家認為是天方夜譚。

賴清德提出所謂「第二次能源轉型」，希望在2026年到2050年達成電力去碳化，2026年目標燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%；到了2050年，目標再生能源佔60%至70%、氫能源佔9%至12%、燃氣佔20%至27%。將台灣能源的未來，全部寄託於目前人類技術難以掌握，且根本無法當作基載電力的再生能源上。這種押寶投注式的能源策略，只要再生能源發展不如預期，台灣將立刻面臨能源空窗，除非繼續擴大燃氣與燃煤發電佔比，否則必須要花上至少十餘年才能補上這個缺口。

先進國家深知再生能源不可靠，所以即便曾因311大地震造成福島核災危機的日本，現在也大量使用核電，並簽署這個要將核電提升3倍的倡議。如果再生能源真的這麼神奇，難道日本人又笨又不怕死？就不會像民進黨一樣作出聰明選擇嗎？

既然世界公認日本人絕不會是笨蛋，那麼蠢的就是民進黨囉？其實也不對，真正蠢的是那些跟着邪教教主搖旗吶喊的信徒罷了。民進黨雖然沒有大智慧，但是偷雞摸狗、上下其手賺錢的本事，卻絕不在任何人之下。只是等到民進黨吃飽了，台灣也被他們掏空，屆時台灣百業蕭條、民不聊生，就真正成為名實相副的鬼島了。