橫眉冷看：須挽回投資者信心

最近有兩則消息，都讓香港尷尬。一則是台灣加權指數從後趕上，超越了香港恒生指數；另一則是內地有網民嘲諷，香港將成為國際金融中心遺址。特區官員聞訊後，當然感到不是味兒，隨即搬出大量數據，證明香港的財金業務依然蓬勃，「紐倫港」三大金融中心並列的局面，沒有改變。

搬弄數字是特區政府官員的拿手把戲，在下無意糾纏於此，畢竟數字是死的，人卻是活生生的。筆者有一位朋友在外資銀行工作，她說自從2019年之後，洋人同事紛紛出走，我以為她誇大其詞，便找個機會，正兒八經地問她：「究竟走了多少？」朋友屈着指頭點算，說：「以我的部門為例，原本30多個洋人，如今只走剩一個，香港根本沒生意，不走更待何時？」

以上對話還是在去年的，到了今年情況更嚴峻，朋友工作的外資銀行已宣布投降，全面撤出香港。銀行業如是，會計界亦是如此，近日傳出消息，有大型會計師行要求員工放無薪假期，看來這種情況將愈趨普遍。弄得外資雞飛狗跳、金融業一片蕭條，其中要負最大責任的，當然是特區政府。2019年的黑暴事件已過去，社會基本上回復秩序，管治方式理應張弛有道，如今好應該設法去安定外資和市民的心。

止暴制亂、強政勵治的本意是好，但久而久之，就容易被部分政客利用，他們一味上綱上線、愈唱愈紅，甚至有人要鼓動風潮，提出將魯迅的著作下架。中國內地早已改革開放，香港卻反倒要走文革之路，如此一來，怎不叫外國人寒心。外資不來，已來的也要出走，長此以往，香港金融業又如何能有復甦的苗頭？凡事過猶不及，特區政府是時候，要改變太過太偏的政策了。