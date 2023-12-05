強詞有理：中越勝美越

和印度一樣，越南這些年也備受西方吹捧，被視為取代中國「世界工廠」的另一選擇。但很顯然，越南同樣有先天不足、後天失調的問題，根本消受不起西方的吹捧。尤其近年面對歐美經濟持續低迷，越南製造業首當其衝，出口數字急劇下降，再也不復往日風光。其中一家成衣代工龍頭，今年首3季營業額按年大跌97%，以致出現嚴重虧損，不得不裁掉98%員工，還要靠變賣資產來「吊命」。一葉知秋，龍頭企業尚且苟延殘喘，中小企業的處境更是可想而知。

越南製造業及出口貿易面對的困境，雖說主要是外圍大氣候造成，但也與本身體質虛弱有關。越南既不具備龐大的市場，也缺乏完整的產業鏈和供應鏈，更沒有完善的基建設施，與中國完全沒有可比性，想成為世界工廠談何容易。無可否認，這些年確實有不少企業從中國撤往越南，造就當地製造業一時繁榮，可惜只是表面風光，大多數企業始終離不開中國產業鏈和供應鏈，生產物資和原材料乃至機械設備都必須從中國進口。也就是說，越南製造業不過是中國產業鏈的延伸，經過簡單加工後再轉手出口美國，所謂的脫鈎斷鏈，無非是自欺欺人。

不近情者多藏奸，美國為了圍堵中國，極力吹捧和拉攏越南，更將美越關係升級為「全面戰略夥伴關係」。老美打的是甚麼算盤，河內當局心知肚明，當然不會輕易被其甜言蜜語迷惑。日前越共總書記阮富仲在會見來訪的中國外交部長王毅時明確指出，越中兩國山連山、水連水，「越中情誼深、同志加兄弟」，這在世界上獨一無二。老美聽到這番話，不知有何感受？他們千方百計拉攏越南，到頭來還是比不過中越情誼，豈止是枉費心機，簡直是枉作小人。

對越南來說，中國既是搬不走的鄰居，更是最大貿易夥伴，而美國只是域外國家，一味搬弄是非，挑撥離間，到底應該如何選擇，河內比任何人更清楚。儘管中越之間存在領土爭議，也有歷史恩怨，但兩國畢竟有相同的政治制度，更有深厚的傳統友誼，曾攜手對抗美霸，尤其是在一些關鍵性問題上，越南只能依靠中國，而不可能依靠美國。所以，不管從甚麼角度看，中越關係都比美越關係可靠得多，老美企圖誘使河內選邊站隊，共同圍堵中國，無異於癡人說夢。